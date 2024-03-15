Описание

Canon EOS 5000 с объективом Canon EF 50mm f/1.8 II - это идеальный набор для начинающих фотографов, которые хотят исследовать мир фотографии с помощью высококачественного оборудования. Вот краткое описание этого набора:

Canon EOS 5000: Это автоматическая плёночная 35-миллиметровая зеркальная камера, которая предлагает простоту использования и высокое качество снимков. Она обладает рядом автоматических функций, что делает процесс съемки простым и удобным для новичков.

Canon EF 50mm f/1.8 II: Этот объектив с фиксированным фокусным расстоянием обеспечивает изображения высокого качества с отличной резкостью и красивым боке. С ярким максимальным диафрагмальным числом f/1.8 он идеально подходит для съемки в условиях недостаточного освещения и создания эффектных эффектов размытия фона.

Этот набор представляет собой отличное сочетание простоты использования, высокого качества изображения и доступности, что делает его идеальным выбором для тех, кто только начинает свой путь в мир фотографии или ищет надежное оборудование для повседневных съемок.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, малозаметные царапинки по корпусу, пыль в объективе, маленькая точка на передней линзе.

Комплектация: CR123x2, ремешок.

Гарантия 14 дней.