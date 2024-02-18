Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D body (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00073502
Артикул : б/у-РнД КС 2024-02-18
Причина уценки:
состояние новой техники, пробег 0 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138502
Байонет Canon EF/EF-S
Число мегапикселей матрицы 12.4 МП
Размер APS-C (22.2 х 14.8 мм)
Максимальное разрешение 4272 x 2848
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.62
Тип автофокуса фазовый
Фокусировка подсветка автофокуса, ручная
Экспозиция auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная
Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Чувствительность 100 - 1600 ISO
Выдержка X-Sync 1/100 c
Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка
Скорость быстрой съемки 3.5 кадров/с
Максимальная серия снимков (JPEG) 53
Максимальная серия снимков (RAW) 6
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 95 %
Поддержка режимов вспышки E-TTL II
Размер экрана 3 "
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новой техники, пробег 0 кадров.
Комплектация: аккумулятор, зарядное устройство, коробка, ремень
Гарантия 90 дней.