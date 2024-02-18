Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D body (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073502 Артикул : б/у-РнД КС 2024-02-18

<









>





Задать вопрос Причина уценки: состояние новой техники, пробег 0 кадров. 8 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138502 Байонет Canon EF/EF-S

Число мегапикселей матрицы 12.4 МП

Размер APS-C (22.2 х 14.8 мм)

Максимальное разрешение 4272 x 2848

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.62

Тип автофокуса фазовый

Фокусировка подсветка автофокуса, ручная

Экспозиция auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная

Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Чувствительность 100 - 1600 ISO

Выдержка X-Sync 1/100 c

Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка

Скорость быстрой съемки 3.5 кадров/с

Максимальная серия снимков (JPEG) 53

Максимальная серия снимков (RAW) 6

Видоискатель зеркальный (TTL) Поле зрения видоискателя 95 %

Поддержка режимов вспышки E-TTL II

Размер экрана 3 " Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : новой техники, пробег 0 кадров.

Комплектация: аккумулятор, зарядное устройство, коробка, ремень

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.