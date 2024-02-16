Описание

Знакомьтесь с Canon 450D — надежным компаньоном для вашего творчества в мире фотографии. Этот превосходный фотоаппарат объединяет в себе мощность, качество и интуитивную удобство использования, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь. Вот основные характеристики, которые делают Canon 450D незаменимым инструментом для любого фотографа:

Датчик изображения: 12.2-мегапиксельный CMOS-датчик обеспечивает четкость и детализацию даже в самых требовательных условиях съемки.

Обработка изображения: Мощный процессор DIGIC III обеспечивает быструю обработку изображений и высокое качество фотографий.

Оптика: Совместимость с широким ассортиментом объективов Canon EF и EF-S открывает перед вами мир творческих возможностей.

Скорость съемки: Canon 450D способен снимать со скоростью до 3.5 кадров в секунду, что делает его идеальным выбором для быстродвижущихся сцен.

Экран: 2.5-дюймовый ЖК-экран обеспечивает яркое и четкое отображение ваших снимков и позволяет легко просматривать и управлять настройками камеры.

Автофокус: 9-точечная система автофокусировки обеспечивает быстрое и точное фокусирование на объекте съемки.

С Canon 450D вы готовы к творчеству в любых условиях — будь то профессиональная фотосессия, путешествие или повседневные моменты жизни. Этот фотоаппарат станет вашим надежным спутником в мире фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения, износ надписей корпуса, пробег 35 000.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, SDHC32Gb.

Гарантия 14 дней.