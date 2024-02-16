Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073495
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-16
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения, износ надписей корпуса, пробег 35 000.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Знакомьтесь с Canon 450D — надежным компаньоном для вашего творчества в мире фотографии. Этот превосходный фотоаппарат объединяет в себе мощность, качество и интуитивную удобство использования, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь. Вот основные характеристики, которые делают Canon 450D незаменимым инструментом для любого фотографа:
Датчик изображения: 12.2-мегапиксельный CMOS-датчик обеспечивает четкость и детализацию даже в самых требовательных условиях съемки.
Обработка изображения: Мощный процессор DIGIC III обеспечивает быструю обработку изображений и высокое качество фотографий.
Оптика: Совместимость с широким ассортиментом объективов Canon EF и EF-S открывает перед вами мир творческих возможностей.
Скорость съемки: Canon 450D способен снимать со скоростью до 3.5 кадров в секунду, что делает его идеальным выбором для быстродвижущихся сцен.
Экран: 2.5-дюймовый ЖК-экран обеспечивает яркое и четкое отображение ваших снимков и позволяет легко просматривать и управлять настройками камеры.
Автофокус: 9-точечная система автофокусировки обеспечивает быстрое и точное фокусирование на объекте съемки.
С Canon 450D вы готовы к творчеству в любых условиях — будь то профессиональная фотосессия, путешествие или повседневные моменты жизни. Этот фотоаппарат станет вашим надежным спутником в мире фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения, износ надписей корпуса, пробег 35 000.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, SDHC32Gb.
Гарантия 14 дней.