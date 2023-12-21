Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072354
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-21
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости; пробег 86000 кадров.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Цифровой зеркальный фотоаппарат, ориентирован на фотографов-любителей.
Тип — DSLR;
Производитель — Canon;
Год выпуска — 39508;
Объектив — сменные объективы с байонетом EF/EF-S;
Матрица — КМОП 22,2 × 14.8 мм;
Плотность пикселов — 3,7 Мп/см².;
Разрешение — 4272 × 2848 (~12,2 млн. пикселей);
Диапазон ISO — ISO 100-1600;
Зоны фокусировки — 9-точек автофокусировки;
Режимы автофокуса — однокадровый, следящий, интеллектуальный;
Экспозиция — TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента;
Брекетинг экспозиции — ±2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени;
Затвор — затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости;
Диапазон выдержек — от 30 до 1/4000 сек, ручная;
Серийная съёмка — прибл. 3,5 кадра в секунду;
Фотовспышка — Встроенная подъёмная вспышка, башмак;
Баланс белого — авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская установка, компенсация баланса белого;
Видоискатель — пентазеркало;
Экран — 3-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 230000 пикселей;
Накопитель — SD/SDHC;
Вес — 475 г (корпус).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости; пробег 86000 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, наглазник.
Гарантия 14 дней.