Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072354 Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-21

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости; пробег 86000 кадров. 5 200 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Цифровой зеркальный фотоаппарат, ориентирован на фотографов-любителей. Тип — DSLR;

Производитель — Canon;

Год выпуска — 39508;

Объектив — сменные объективы с байонетом EF/EF-S;

Матрица — КМОП 22,2 × 14.8 мм;

Плотность пикселов — 3,7 Мп/см².;

Разрешение — 4272 × 2848 (~12,2 млн. пикселей);

Диапазон ISO — ISO 100-1600;

Зоны фокусировки — 9-точек автофокусировки;

Режимы автофокуса — однокадровый, следящий, интеллектуальный;

Экспозиция — TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента;

Брекетинг экспозиции — ±2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени;

Затвор — затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости;

Диапазон выдержек — от 30 до 1/4000 сек, ручная;

Серийная съёмка — прибл. 3,5 кадра в секунду;

Фотовспышка — Встроенная подъёмная вспышка, башмак;

Баланс белого — авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская установка, компенсация баланса белого;

Видоискатель — пентазеркало;

Экран — 3-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 230000 пикселей;

Накопитель — SD/SDHC;

Вес — 475 г (корпус). Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости; пробег 86000 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, наглазник.

Гарантия 14 дней.

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