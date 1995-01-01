Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D Kit EF-S 18-55mm III
Код товара : УТ-00075685
Артикул : @ 3011C003
42 990 ₽
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
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Описание
Невероятные фотографии, кинематографичные видео
Легко создавайте потрясающие изображения с естественным размытием заднего плана даже в сложных условиях освещения с помощью 18-мегапиксельного датчика изображения, область покрытия которого до 19 раз больше, чем у многих смартфонов**.
Претворите свои истории в жизнь
Превращайте моменты вдохновения в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Публикация в социальных сетях и удаленная съемка
Мгновенно переносите фотографии и видео на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi* и приложения Canon Connect.
Творчество без лишних усилий
Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму. Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров.
Обучайтесь во время съемки
Получайте простые советы по использованию цифровой зеркальной камеры с помощью приложения Canon Photo Companion (доступно для загрузки на Android и iOS). Пробуйте разные объективы и аксессуары и возьмите ручное управление на себя, когда будете готовы.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Легко выбирайте композицию кадра в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 6,8 см.