Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075830 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-22/05

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 27 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140830 Тип камеры зеркальная

Число эффективных мегапикселей матрицы 18

Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса фазовый

Количество точек фокусировки 9

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 6400

Светочувствительность ISO ISO12800

Скорость быстрой съемки 3 кадров/с

Размер экрана 2.7 "

Число точек LCD 230000

Экран работа в режиме видоискателя, фиксированный, 2.7", 2.7", TFT, 230000 точек, 2.7", TFT, 230000 точек,

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC

Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080

Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с

Емкость аккумулятора 860 мА·ч

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 500

Габариты/Вес

Ширина 129 мм

Высота 102 мм

Толщина 77 мм

Вес камеры (с элементами питания) 436 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 043070011893/6287071054

Комплектация: аккумулятор, з/у, наглазник, ремень, объектив, передняя крышка на объектив

Гарантия 90 дней.

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