Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075830
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-22/05
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140830
Тип камеры зеркальная
Число эффективных мегапикселей матрицы 18
Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 9
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 6400
Светочувствительность ISO ISO12800
Скорость быстрой съемки 3 кадров/с
Размер экрана 2.7 "
Число точек LCD 230000
Экран работа в режиме видоискателя, фиксированный, 2.7", 2.7", TFT, 230000 точек, 2.7", TFT, 230000 точек,
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с
Емкость аккумулятора 860 мА·ч
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 500
Габариты/Вес
Ширина 129 мм
Высота 102 мм
Толщина 77 мм
Вес камеры (с элементами питания) 436 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 043070011893/6287071054
Комплектация: аккумулятор, з/у, наглазник, ремень, объектив, передняя крышка на объектив
Гарантия 90 дней.