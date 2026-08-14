Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00096291 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-14/2 Код товара: УТ-00096291 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-14/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке, отсутствует наглазник.

Пробег:

Серийный номер: 0230204921

Комплектация: Камера, объектив, ремень, АКБ

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке, отсутствует наглазник.

Пробег:

Серийный номер: 0230204921

Комплектация: Камера, объектив, ремень, АКБ

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней Видео Наш обзор

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