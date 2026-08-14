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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3) (б/у)

  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
  • EOS 30D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3)
Код товара:УТ-00096291
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-14/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке, отсутствует наглазник.
Пробег:
Серийный номер:0230204921
Комплектация:Камера, объектив, ремень, АКБ
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней