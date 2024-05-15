Описание

Код товара: 140635

Байонет

Canon EF/EF-S

Матрица

Число мегапикселей матрицы

8.5 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

8.2

Физический размер матрицы

22.5 x 15.0 мм

Разрешение по X

3504 пикс.

Разрешение по Y

2336 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.6

Глубина цвета

36 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Количество точек фокусировки

9

Фокусировка

подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес

Ширина

144 мм

Высота

106 мм

Толщина

74 мм

Вес камеры (без элементов питания)

706 г

Вес камеры (с элементами питания)

785 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации. Пробег не узнать (камера уже не поддерживается).

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: 1230804709

Комплектация: камера, аккумулятор, з/у, ремень, инструкция

Гарантия 90 дней.

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