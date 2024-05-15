Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 30D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075635
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-15/03
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации. Пробег не узнать (камера уже не поддерживается).
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140635
Байонет
Canon EF/EF-S
Матрица
Число мегапикселей матрицы
8.5 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
8.2
Физический размер матрицы
22.5 x 15.0 мм
Разрешение по X
3504 пикс.
Разрешение по Y
2336 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
APS-C
Кроп-фактор
1.6
Глубина цвета
36 бит/пиксел
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Количество точек фокусировки
9
Фокусировка
подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес
Ширина
144 мм
Высота
106 мм
Толщина
74 мм
Вес камеры (без элементов питания)
706 г
Вес камеры (с элементами питания)
785 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации. Пробег не узнать (камера уже не поддерживается).
s\n: 1230804709
Комплектация: камера, аккумулятор, з/у, ремень, инструкция
Гарантия 90 дней.
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