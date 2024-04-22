Описание

Код товара: 140143

Байонет

Canon EF/EF-S

Матрица

Число мегапикселей матрицы

8.5 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

8.2

Физический размер матрицы

22.5 x 15.0 мм

Разрешение по X

3504 пикс.

Разрешение по Y

2336 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.6

Глубина цвета

36 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Количество точек фокусировки

9Ширина

144 мм

Высота

105.5 мм

Толщина

73.5 мм

Вес камеры (без элементов питания)

706 г

Вес камеры (с элементами питания)

785 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, царапины, нет заглушки USB-порта, пробег проверить невозможно - не поддерживается программным обеспечением сервиса

s

: 1730910929

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, байонетная крышка

Гарантия 90 дней.

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