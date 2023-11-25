Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 30D Body + Canon 430 EX (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071739
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-25
Причина уценки:
Легкие потертости корпуса
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры: зеркальная
Объектив в комплекте: нет
Байонет: Canon EF/EF-S
Число мегапикселей матрицы: 8.5 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы: 8.2 МП
Размер: APS-C (22.5 x 15.0 мм)
Максимальное разрешение: 3504 x 2336
Тип матрицы: CMOS
Кроп-фактор: 1.6
Глубина цвета: 36 бит/пиксел
Тип автофокуса: фазовый
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, Вспышка Canon EX 430, карта памяти
Гарантия 90 дней.