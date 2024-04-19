Описание

Код товара: 140110

Canon EOS 300v - японская зеркальная любительская камера с автофокусом, была выпущена в 2002 и пришла на смену EOS 300.

Основные характеристики

Крепление объектива: байонет Canon EF;

Объектив: Canon Zoom EF 28-90mm 1:4-5.6;

Встроенный 6-ти зонный TTL-экспонометр (центровзвешенный, оценочный и частичный замер);

Режимы приоритета диафрагмы, приоритета выдержки, полностью ручной, программный и любительские;

Электронно управляемый затвор отрабатывает выдержки от 30 секунд до 1/2000 + B;

Диапазон чувствительности пленки: 25-5000 ISO по DX-коду + ручной ввод значения ISO от 6 до 6400;

Несколько режимов фокусировки;

Зарядка пленки, протяжка и обратная перемотка - автоматические;

Пентапризменный видоискатель, отображающий 90% площади будущего кадра;

Автоспуск на 10 секунд;

ЖК-экран на задней крышке с подсветкой;

AE Lock (функция фиксации автоматической экспозиции);

Возможна как покадровая протяжка плёнки, так и скоростная съёмка;

Компенсация экспозиции ±2 EV с шагом 1/2;

Мультиэкспозиция с возможностью наложения до 9 экспозиций на 1 кадр;

Таймер автоспуска на 10 секунд;

Встроенная вспышка;

Питание камеры: два элемента типа CR2;

Вес: 365 г (без объектива и батареек).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.

Комплектация: сумка, ремень Canon неопрен, батарейки 2CR2 - шт; 73006059/5818503

Гарантия 14 дней.