Пленочный фотоаппарат Canon EOS 300V Kit 28-90mm f/4-5.6 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075110
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-19
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140110
Canon EOS 300v - японская зеркальная любительская камера с автофокусом, была выпущена в 2002 и пришла на смену EOS 300.
Основные характеристики
Крепление объектива: байонет Canon EF;
Объектив: Canon Zoom EF 28-90mm 1:4-5.6;
Встроенный 6-ти зонный TTL-экспонометр (центровзвешенный, оценочный и частичный замер);
Режимы приоритета диафрагмы, приоритета выдержки, полностью ручной, программный и любительские;
Электронно управляемый затвор отрабатывает выдержки от 30 секунд до 1/2000 + B;
Диапазон чувствительности пленки: 25-5000 ISO по DX-коду + ручной ввод значения ISO от 6 до 6400;
Несколько режимов фокусировки;
Зарядка пленки, протяжка и обратная перемотка - автоматические;
Пентапризменный видоискатель, отображающий 90% площади будущего кадра;
Автоспуск на 10 секунд;
ЖК-экран на задней крышке с подсветкой;
AE Lock (функция фиксации автоматической экспозиции);
Возможна как покадровая протяжка плёнки, так и скоростная съёмка;
Компенсация экспозиции ±2 EV с шагом 1/2;
Мультиэкспозиция с возможностью наложения до 9 экспозиций на 1 кадр;
Таймер автоспуска на 10 секунд;
Встроенная вспышка;
Питание камеры: два элемента типа CR2;
Вес: 365 г (без объектива и батареек).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.
Комплектация: сумка, ремень Canon неопрен, батарейки 2CR2 - шт; 73006059/5818503
Гарантия 14 дней.