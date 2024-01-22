Плёночный фотоаппарат Canon EOS 300V + EF 28-90mm f/4-5.6 II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072948 Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22



Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса. 7 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Плёночный автоматический фотоаппарат с унивесальным зум-объектив в комплекте. Позволяет легко погрузиться в мир плёночной фотографии и получить прекрасные снимки.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: ремешок, крышка передняя.

Гарантия 90 дней.

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