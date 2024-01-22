Плёночный фотоаппарат Canon EOS 300V + EF 28-90mm f/4-5.6 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072948
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
7 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Плёночный автоматический фотоаппарат с унивесальным зум-объектив в комплекте. Позволяет легко погрузиться в мир плёночной фотографии и получить прекрасные снимки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: ремешок, крышка передняя.
Гарантия 90 дней.
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