Плёночный фотоаппарат Canon EOS 300V Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074788 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости и царапины корпуса. 8 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139788 Canon EOS 300V Body (также известный как Canon EOS Rebel 2000) – это 35-мм плёночная зеркальная фотокамера начального уровня, выпущенная компанией Canon в 1999 году.

Основные характеристики:

Тип камеры: 35-мм плёночная зеркальная фотокамера

Разрешение: 6 мегапикселей

Объектив: байонет Canon EF

Фокусировка: 5 точек автофокусировки

Экспозиция: TTL-замер

Режимы съемки: Автоматический, P, Tv, Av, M

Видоискатель: пентапризма

Дисплей: ЖК-дисплей

Питание: 2 батарейки CR2

Вес: 490 г (без объектива) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, потёртости и царапины корпуса.

Комплектация: ремешок; 69017117.

Гарантия 14 дней.

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