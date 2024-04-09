Плёночный фотоаппарат Canon EOS 300V Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074788
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139788
Canon EOS 300V Body (также известный как Canon EOS Rebel 2000) – это 35-мм плёночная зеркальная фотокамера начального уровня, выпущенная компанией Canon в 1999 году.
Основные характеристики:
Тип камеры: 35-мм плёночная зеркальная фотокамера
Разрешение: 6 мегапикселей
Объектив: байонет Canon EF
Фокусировка: 5 точек автофокусировки
Экспозиция: TTL-замер
Режимы съемки: Автоматический, P, Tv, Av, M
Видоискатель: пентапризма
Дисплей: ЖК-дисплей
Питание: 2 батарейки CR2
Вес: 490 г (без объектива)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, потёртости и царапины корпуса.
Комплектация: ремешок; 69017117.
Гарантия 14 дней.