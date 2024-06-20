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    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 300D Body (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076568

    Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-20

    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)
    • EOS 300D Body (состояние 4)

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    Причина уценки:

    небольшие царапины и потёртости корпуса и дисплея.

    3 500 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141568

    Canon EOS 300D Body (состояние 3)

    Тип   DSLR
    Производитель  Canon
    Год выпуска 2003
    Cменные объективы с байонетом EF/EF-S
    Матрица   КМОП
    Разрешение 3072 × 2048 (6,3 мегапикселей)
    Диапазон ISO 100-1600
    Зоны фокусировки     7-точечная автофокусировка
    Режимы автофокуса интеллектуальная автофокусировка, покадровая автофокусировка, интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом, ручная
    Экспозиция TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента
    Режимы экспозамера центрально-взвешенный, оценочный, частичный
    Затвор затвор в фокальной плоскости с электронным управлением
    Диапазон выдержек 1/4000 — 30 с
    Серийная съёмка 2,5 кадра в секунду
    Фотовспышка встроенная подъёмная вспышка, башмак
    Видоискатель пентазеркало
    Экран 1,8-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 115 000 пикселей
    Накопитель CompactFlash Type I / II (совместима с Microdrive)
    Вес  694 г (body)
    Батарея  Li-Ion Canon BP-511 (1390 mAh; 7,4V)

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 3. небольшие царапины и потёртости корпуса и дисплея
    Комплектация: акб, з/у; 1270429208/
    Гарантия 14 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.