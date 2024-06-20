Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 300D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076568
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-20
Причина уценки:
небольшие царапины и потёртости корпуса и дисплея.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141568
Canon EOS 300D Body (состояние 3)
Тип DSLR
Производитель Canon
Год выпуска 2003
Cменные объективы с байонетом EF/EF-S
Матрица КМОП
Разрешение 3072 × 2048 (6,3 мегапикселей)
Диапазон ISO 100-1600
Зоны фокусировки 7-точечная автофокусировка
Режимы автофокуса интеллектуальная автофокусировка, покадровая автофокусировка, интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом, ручная
Экспозиция TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента
Режимы экспозамера центрально-взвешенный, оценочный, частичный
Затвор затвор в фокальной плоскости с электронным управлением
Диапазон выдержек 1/4000 — 30 с
Серийная съёмка 2,5 кадра в секунду
Фотовспышка встроенная подъёмная вспышка, башмак
Видоискатель пентазеркало
Экран 1,8-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 115 000 пикселей
Накопитель CompactFlash Type I / II (совместима с Microdrive)
Вес 694 г (body)
Батарея Li-Ion Canon BP-511 (1390 mAh; 7,4V)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3. небольшие царапины и потёртости корпуса и дисплея
Комплектация: акб, з/у; 1270429208/
Гарантия 14 дней.