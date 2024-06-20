Описание

Код товара: 141568

Canon EOS 300D Body (состояние 3)

Тип DSLR

Производитель Canon

Год выпуска 2003

Cменные объективы с байонетом EF/EF-S

Матрица КМОП

Разрешение 3072 × 2048 (6,3 мегапикселей)

Диапазон ISO 100-1600

Зоны фокусировки 7-точечная автофокусировка

Режимы автофокуса интеллектуальная автофокусировка, покадровая автофокусировка, интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом, ручная

Экспозиция TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента

Режимы экспозамера центрально-взвешенный, оценочный, частичный

Затвор затвор в фокальной плоскости с электронным управлением

Диапазон выдержек 1/4000 — 30 с

Серийная съёмка 2,5 кадра в секунду

Фотовспышка встроенная подъёмная вспышка, башмак

Видоискатель пентазеркало

Экран 1,8-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 115 000 пикселей

Накопитель CompactFlash Type I / II (совместима с Microdrive)

Вес 694 г (body)

Батарея Li-Ion Canon BP-511 (1390 mAh; 7,4V)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3. небольшие царапины и потёртости корпуса и дисплея

Комплектация: акб, з/у; 1270429208/

Гарантия 14 дней.