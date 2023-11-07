Описание

Код товара: 136358

Байонет камеры: Canon EF-S

Год выпуска: 2003

Canon EOS 300D body.

- Число мегапикселей матрицы: 6.5 млн

- Максимальное разрешение: 3072 x 2048

- Чувствительность: 100 - 1600 ISO, Auto ISO

- Расширенные значения ISO: ISO100

- Поле зрения видоискателя: 95%

- LCD-экран: 118000 точек, 1.80 дюйма

- Тип видоискателя: зеркальный (TTL)

Состояние: мелкие царапины и потёртости, НЕТ меню на РУССКОМ, есть меню на английском; пробег выяснить не удалось;

Комплектация: з/у не ориг, аккумулятор;

Гарантия 14 дней.