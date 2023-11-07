Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 300D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071358
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-07
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, НЕТ меню на РУССКОМ, есть меню на английском; пробег выяснить не удалось.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136358
Байонет камеры: Canon EF-S
Год выпуска: 2003
Canon EOS 300D body.
- Число мегапикселей матрицы: 6.5 млн
- Максимальное разрешение: 3072 x 2048
- Чувствительность: 100 - 1600 ISO, Auto ISO
- Расширенные значения ISO: ISO100
- Поле зрения видоискателя: 95%
- LCD-экран: 118000 точек, 1.80 дюйма
- Тип видоискателя: зеркальный (TTL)
Состояние: мелкие царапины и потёртости, НЕТ меню на РУССКОМ, есть меню на английском; пробег выяснить не удалось;
Комплектация: з/у не ориг, аккумулятор;
Гарантия 14 дней.