Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 18-55mm IS STM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095587 Артикул: б/у-НСК 2026-07-19/2 Код товара: УТ-00095587 Артикул: б/у-НСК 2026-07-19/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

Пробег: не удалось установить

S/n:433075027213,1742007191

Комплектация: Коробка, крышки, ремень, зарядное устройство, документация.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

Пробег: не удалось установить

S/n:433075027213,1742007191

Комплектация: Коробка, крышки, ремень, зарядное устройство, документация.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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