Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 18-55mm IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00095587
Артикул:б/у-НСК 2026-07-19/2
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег: не удалось установить
S/n:433075027213,1742007191
Комплектация: Коробка, крышки, ремень, зарядное устройство, документация.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.