Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit + EF-S 18-55 IS STM (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00072332
Артикул : б/у-НМ 2023-12-21
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
55 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137332
Тип камеры зеркальная
Формат матрицы APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Байонет Canon EF/EF-S
Объектив в комплекте есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Like NEW
# 533075017580/3142012569
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, наглазник, ремень, коробка, крышка на байонет, объектив, передняя крышка
Гарантия от 14 до 90 дней.
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