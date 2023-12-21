Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit + EF-S 18-55 IS STM (состояние Like New) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072332 Артикул : б/у-НМ 2023-12-21

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Задать вопрос Причина уценки: без видимых следов эксплуатации 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137332 Тип камеры зеркальная

Формат матрицы APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Байонет Canon EF/EF-S

Объектив в комплекте есть

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Like NEW

# 533075017580/3142012569

Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, наглазник, ремень, коробка, крышка на байонет, объектив, передняя крышка

Гарантия от 14 до 90 дней.

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