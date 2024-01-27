Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit + EF-S 18-55 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073029
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-27
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации. Пробег: 5 000/ 1000 (затвор/блок зеркал).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138029
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
3840x2160
Байонет
Canon EF/EF-S
Объектив в комплекте
есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 5 000/ 1000 (затвор/блок зеркал).
s\n: 043070019124/7822032075
Комплектация: аккумулятор. з/у, ремень, наглазник, объектив, передняя крышка, фильтр, коробка.
Гарантия 90 дней.
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