Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit + EF-S 18-55 IS STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073029 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-27

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 5 000/ 1000 (затвор/блок зеркал). 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138029 Тип камеры

зеркальная

Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

3840x2160

Байонет

Canon EF/EF-S

Объектив в комплекте

есть

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 5 000/ 1000 (затвор/блок зеркал).

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: 043070019124/7822032075

Комплектация: аккумулятор. з/у, ремень, наглазник, объектив, передняя крышка, фильтр, коробка.

Гарантия 90 дней.

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