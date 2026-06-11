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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4) (б/у)

  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
  • EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4)
Код товара:УТ-00094583
Артикул:б/у-НСК 2026-06-11/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег: 15 000
S/n:413075053097/4477045744
Комплектация: Коробка, ремень, з/у оригинальное, 1 оригинальный аккумулятор, крышки, инструкция
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.