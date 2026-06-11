Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094583 Артикул: б/у-НСК 2026-06-11/1 Код товара: УТ-00094583 Артикул: б/у-НСК 2026-06-11/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

Пробег: 15 000

S/n:413075053097/4477045744

Комплектация: Коробка, ремень, з/у оригинальное, 1 оригинальный аккумулятор, крышки, инструкция

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

Пробег: 15 000

S/n:413075053097/4477045744

Комплектация: Коробка, ремень, з/у оригинальное, 1 оригинальный аккумулятор, крышки, инструкция

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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