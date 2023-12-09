Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072018
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-09/01
Причина уценки:
без следов эксплуатации. Пробег 526 кадров - затвор, 531 кадр - зеркало
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137018
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Canon EF/EF-S
Объектив в комплекте
есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатациии. Пробег 526 кадров - затвор, 531 кадр - зеркало
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Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник байонетная крышка; объектив, передняя и задняя крышки, бленда NN, документация; кистевой хват.
Гарантия 90 дней.