Описание

Код товара: 140768

Canon EOS 2000D kit 18-55 IS II обеспечит хорошую и простую съёмку в любых условиях благодаря множеству предустановленных режимов, автофокусу и прекрасным характеристикам. Фотоаппарат подходит для начинающих фотографов, которые осваивают первые профессиональные модели, и для блогеров, которые решили отказать от телефонов в пользу лучшего качества фото.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 Пробег 1269 кадров

Комплектация: Родное зу, акб, коробка, ремень

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

-----

Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

-----

Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения