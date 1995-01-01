Прекрасные фотографии, кинематографичные видео

Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.

Творчество без лишних усилий

Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.

Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D

Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.

Уверенная съемка

Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.

Удобная передача данных и удаленная съемка

Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.