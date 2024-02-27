Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55 III (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073631
Артикул : б/у-РнД К 2024-02-27
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Описание
Код товара: 138631
Объектив
Оптический зум: 3х
Объектив: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
Стабилизатор изображения: нет (зависит от объектива)
Диаметр светофильтра: 58 мм
Матрица
Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS
Число эффективных пикселей: 24.1 млн.
Тип: Digic 4+
Фотосъёмка
Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
Видеосъемка: есть, Full HD 30p
Разрешение видеозаписи: 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с), 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с), 640 x 480 (30, 25 кадров/с)
Формат видеозаписи: MOV (H.264 IPB)
Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
Встроенная вспышка: ведущее число 9.2 (ISO 100, м), X-синхронизация 1/200 с
Внешняя вспышка: вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей,
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: камера, объектив, ремень, коробка, крышка объектива, ЗУ, АКБ
Гарантия 90 дней.