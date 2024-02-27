Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55 III (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073631 Артикул : б/у-РнД К 2024-02-27

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Описание Код товара: 138631 Объектив

Оптический зум: 3х

Объектив: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III

Стабилизатор изображения: нет (зависит от объектива)

Диаметр светофильтра: 58 мм

Матрица

Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS

Число эффективных пикселей: 24.1 млн.

Тип: Digic 4+

Фотосъёмка

Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)

Видеосъемка: есть, Full HD 30p

Разрешение видеозаписи: 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с), 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с), 640 x 480 (30, 25 кадров/с)

Формат видеозаписи: MOV (H.264 IPB)

Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб

Встроенная вспышка: ведущее число 9.2 (ISO 100, м), X-синхронизация 1/200 с

Внешняя вспышка: вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»

Видоискатель и дисплей

Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей, Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: камера, объектив, ремень, коробка, крышка объектива, ЗУ, АКБ

Гарантия 90 дней.

Видео

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