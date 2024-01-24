Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 mm DC (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072984 Артикул : б/у-НМ 2024-01-24

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Задать вопрос Причина уценки: Отсутствует резинка на задней стороне камеры. 29 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137984 Тип камеры: зеркальная

Формат матрицы: APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика: 1920x1080

Байонет: Canon EF/EF-S

Объектив в комплекте: есть

Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, объектив. АКБ, ЗУ, коробка

Гарантия 90 дней.

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