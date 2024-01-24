Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 mm DC (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072984
Артикул : б/у-НМ 2024-01-24
Причина уценки:
Отсутствует резинка на задней стороне камеры.
29 900 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137984
Тип камеры: зеркальная
Формат матрицы: APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика: 1920x1080
Байонет: Canon EF/EF-S
Объектив в комплекте: есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, объектив. АКБ, ЗУ, коробка
Гарантия 90 дней.
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