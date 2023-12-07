Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 DC (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071940
Артикул : б/у-НМ 2023-12-07
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапины на дисплее.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136940
Тип камеры зеркальная
Формат матрицы APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Байонет Canon EF/EF-S
Объектив в комплекте есть
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный, 3 дюйма, 3", цветной
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 573076053707/2149016641
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, з/у, наглазник, ремень, коробка, документы.
Пробег: 121 277/ 121 281 (затвор/ блок зеркал).
Гарантия от 14 до 90 дней.