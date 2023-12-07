Описание

Код товара: 136940

Тип камеры зеркальная

Формат матрицы APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080

Байонет Canon EF/EF-S

Объектив в комплекте есть

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный, 3 дюйма, 3", цветной

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 573076053707/2149016641

Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, з/у, наглазник, ремень, коробка, документы.

Пробег: 121 277/ 121 281 (затвор/ блок зеркал).

Гарантия от 14 до 90 дней.