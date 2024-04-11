Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074854 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/03

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации. 30 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139854 Тип камеры зеркальная Байонет Canon EF/EF-S Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм) Максимальное разрешение 6000 x 4000 Тип матрицы CMOS Кроп-фактор 1.6 Тип автофокуса фазовый Количество точек фокусировки 9 Чувствительность 100 - 6400 ISO Расширенные режимы ISO 100-6400, ISO6400, ISO12800, ISO100 Скорость быстрой съемки 3 кадров/с Видоискатель зеркальный (TTL) Поле зрения видоискателя 95 % Экран Размер экрана 3 " Число точек LCD 920000 Экран поворотный, сенсорный, фиксированный, 3", 920000 точек, TFT Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080 Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с Время записи видео размер видеофайла 4 Гб или 29 минут Тип аккумуляторов свой собственный Количество аккумуляторов 1 Емкость аккумулятора 500 фотографий Габариты/Вес Размер 129x101.3x77.6 мм, без объектива Вес 475 г, с элементами питания Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5 # 023070039910\6276032456 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, байонетная крышка; объектив, передняя и задняя крышки пробег 23445 затвор, 23484 зеркало Гарантия 90 дней.

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