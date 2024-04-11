Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074854
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
30 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139854
Тип камеры зеркальная
Байонет Canon EF/EF-S
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП
Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 9
Чувствительность 100 - 6400 ISO
Расширенные режимы ISO 100-6400, ISO6400, ISO12800, ISO100
Скорость быстрой съемки 3 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 95 %
Экран
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 920000
Экран поворотный, сенсорный, фиксированный, 3", 920000 точек, TFT
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
Время записи видео размер видеофайла 4 Гб или 29 минут
Тип аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора 500 фотографий
Габариты/Вес
Размер 129x101.3x77.6 мм, без объектива
Вес 475 г, с элементами питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 023070039910\6276032456
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, байонетная крышка; объектив, передняя и задняя крышки
пробег 23445 затвор, 23484 зеркало
Гарантия 90 дней.
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