Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070303
Артикул : б/у-НМ 2023-09-21
Причина уценки:
Без следов эксплуатации. Пробег не установлен.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135303
Тип - Прибл. 22,3 x 14,9 мм CMOS;
Эффективные пиксели - прибл. 24,1 мегапикселя;
Процессор - DIGIC 4+;
Крепление объектива - Объективы EF/EF-S;
Фокусное расстояние - Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива;
Серийная съемка - Макс. Прибл. 3 кадра/сек. для прибл. 150 изображений JPEG4, 11 изображений RAW5 6.
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц)
Подключение к мобильным устройствам доступно через приложение Canon Camera Connect
Состояние: 5. Без следов эксплуатации. Пробег не установлен.
Комплектация: коробка, з/у, аккумулятор, заглушкам байонета, инструкция, наглазник, ремень; 603076086010;
Гарантия 90 дней.