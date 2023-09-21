Описание

Код товара: 135303

Тип - Прибл. 22,3 x 14,9 мм CMOS;

Эффективные пиксели - прибл. 24,1 мегапикселя;

Процессор - DIGIC 4+;

Крепление объектива - Объективы EF/EF-S;

Фокусное расстояние - Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива;

Серийная съемка - Макс. Прибл. 3 кадра/сек. для прибл. 150 изображений JPEG4, 11 изображений RAW5 6.

Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц)

Подключение к мобильным устройствам доступно через приложение Canon Camera Connect

Состояние: 5. Без следов эксплуатации. Пробег не установлен.

Комплектация: коробка, з/у, аккумулятор, заглушкам байонета, инструкция, наглазник, ремень; 603076086010;

Гарантия 90 дней.