Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095317
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-10/02
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 160317
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 13.000
S/n: 273074015752
Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, шейный ремень оригинал, байонетная крышка оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.