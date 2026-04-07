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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-) (б/у)

  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
  • EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00092813
Артикул:б/у-НСК 2026-04-07/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы использования.
Пробег: заявлен до 3тыс
S/n: 153016000190
Комплектация: Коробка, крышка байонета, ремень, зарядное устройство под два аккумулятора (ориг), дополнительный аккумулятор ориг.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.