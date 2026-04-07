Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00092813 Артикул: б/у-НСК 2026-04-07/1 Код товара: УТ-00092813 Артикул: б/у-НСК 2026-04-07/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы использования.

Пробег: заявлен до 3тыс

S/n: 153016000190

Комплектация: Коробка, крышка байонета, ремень, зарядное устройство под два аккумулятора (ориг), дополнительный аккумулятор ориг.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы использования.

Пробег: заявлен до 3тыс

S/n: 153016000190

Комплектация: Коробка, крышка байонета, ремень, зарядное устройство под два аккумулятора (ориг), дополнительный аккумулятор ориг.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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