Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1DX Mark II Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00092813
Артикул:б/у-НСК 2026-04-07/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы использования.
Пробег: заявлен до 3тыс
S/n: 153016000190
Комплектация: Коробка, крышка байонета, ремень, зарядное устройство под два аккумулятора (ориг), дополнительный аккумулятор ориг.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.