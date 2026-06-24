Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094906
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/03
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Код товара: 159906
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n:623679
Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, акб неоригинал, каплер зу оригинал, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.