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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-) (б/у)

  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
  • EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094906
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 159906

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n:623679
Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, акб неоригинал, каплер зу оригинал, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.