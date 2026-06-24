Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1Ds Mark III body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094906 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-24/03 Код товара: УТ-00094906 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-24/03 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Код товара: 159906 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n:623679

Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, акб неоригинал, каплер зу оригинал, ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Код товара: 159906 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n:623679

Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, акб неоригинал, каплер зу оригинал, ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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