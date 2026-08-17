Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark IV Body (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00096333
Артикул:б/у-П72 К 2026-08-17/8
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-H
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, не работает экспозамер - кадры получаются с пересветом
(доступен только ручной режим)
Пробег: 65800 кадров
S/n: 2131400438
Комплектация: Фотоаппарат, зу, ориг акб, 2 неориг акб, наглазник, крышка байонета.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.