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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark IV Body (состояние 3) (б/у)

  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 3)
Код товара:УТ-00096333
Артикул:б/у-П72 К 2026-08-17/8

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, не работает экспозамер - кадры получаются с пересветом
(доступен только ручной режим)
Пробег: 65800 кадров
S/n: 2131400438
Комплектация: Фотоаппарат, зу, ориг акб, 2 неориг акб, наглазник, крышка байонета.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.