Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark IV Body (состояние 3) (б/у)

<

















>













Код товара: УТ-00096333 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-17/8 Код товара: УТ-00096333 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-17/8 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-H Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, не работает экспозамер - кадры получаются с пересветом

(доступен только ручной режим)

Пробег: 65800 кадров

S/n: 2131400438

Комплектация: Фотоаппарат, зу, ориг акб, 2 неориг акб, наглазник, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-H Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, не работает экспозамер - кадры получаются с пересветом

(доступен только ручной режим)

Пробег: 65800 кадров

S/n: 2131400438

Комплектация: Фотоаппарат, зу, ориг акб, 2 неориг акб, наглазник, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.