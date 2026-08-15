Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096290 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-15/09 Код товара: УТ-00096290 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-15/09 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-H Все характеристики Код товара: УТ-00096290 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 13.000

S/n: 1631300330

Комплектация: Камера, наглазник оригинал, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-H Описание Код товара: УТ-00096290 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 13.000

S/n: 1631300330

Комплектация: Камера, наглазник оригинал, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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