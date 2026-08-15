Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096290
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-15/09
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-H
Описание
Код товара: УТ-00096290
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 13.000
S/n: 1631300330
Комплектация: Камера, наглазник оригинал, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.