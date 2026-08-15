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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-) (б/у)

  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
  • EOS 1D Mark IV Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096290
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-15/09

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096290

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 13.000
S/n: 1631300330
Комплектация: Камера, наглазник оригинал, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.