Описание

Код товара: 132519

Производитель Canon

Тип камеры зеркальная

Видоискатель зеркальный (TTL)

Байонет Canon EF

Экран

работа в режиме видоискателя, два экрана, фиксированный

Защищенность влагозащита

Число эффективных мегапикселей матрицы 10.1 МП

Размер APS-H (28.1 x 18.7 мм)

Максимальное разрешение 3888 x 2592

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.28

Фокусировка

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность 50 - 3200 ISO

Расширенные режимы ISO ISO100, ISO6400

Скорость быстрой съемки 10 кадров/с

Максимальная серия снимков (JPEG) 110

Максимальная серия снимков (RAW) 30

зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 100 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 230000

Экран

два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный

Память и интерфейсы

Интерфейсы подключения USB, видео, разъем для пульта ДУ

Тип USB 2.0

Поддерживаемые карты памяти

Compact Flash, Compact Flash II, SD, SDHC

Запись видео и звука

Тип аккумуляторов свой собственный

Емкость аккумулятора 2200 фотографий

Габариты/Вес

Размер 156x157x80 мм, без объектива

Вес 1155 г, без элементов питания; 1335 г, с элементами питания, без объектива

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 3

# 533971

Комплектация: камера, ремень, прямое питание DR-E4+ACE4, документация.

Пробег затвора: 375 000

Гарантия 90 дней.