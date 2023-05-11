Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D Mark III Body #3971 (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00067519
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-05-11/06
Причина уценки:
Потертости до металла, царапины, нет АКБ, нет ЗУ,нет байонетной крышки, нет наглазника, нет некоторых заглушек, замятие оправы наглазника.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 132519
Производитель Canon
Тип камеры зеркальная
Видоискатель зеркальный (TTL)
Байонет Canon EF
Экран
работа в режиме видоискателя, два экрана, фиксированный
Защищенность влагозащита
Число эффективных мегапикселей матрицы 10.1 МП
Размер APS-H (28.1 x 18.7 мм)
Максимальное разрешение 3888 x 2592
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.28
Фокусировка
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность 50 - 3200 ISO
Расширенные режимы ISO ISO100, ISO6400
Скорость быстрой съемки 10 кадров/с
Максимальная серия снимков (JPEG) 110
Максимальная серия снимков (RAW) 30
зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 100 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 230000
Экран
два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Память и интерфейсы
Интерфейсы подключения USB, видео, разъем для пульта ДУ
Тип USB 2.0
Поддерживаемые карты памяти
Compact Flash, Compact Flash II, SD, SDHC
Запись видео и звука
Тип аккумуляторов свой собственный
Емкость аккумулятора 2200 фотографий
Габариты/Вес
Размер 156x157x80 мм, без объектива
Вес 1155 г, без элементов питания; 1335 г, с элементами питания, без объектива
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 3
# 533971
Комплектация: камера, ремень, прямое питание DR-E4+ACE4, документация.
Пробег затвора: 375 000
Гарантия 90 дней.