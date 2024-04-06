Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1300D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DC III (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074700
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-06/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139700
Тип камеры зеркальная
Матрица 18.7 МП, APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Байонет Canon EF/EF-S
Съемка видео 1920x1080
Тип матрицы CMOS
Чувствительность 100 - 3200 ISO
Расширенные режимы ISO ISO100, ISO12800, ISO6400
Скорость быстрой съемки 3 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 95 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 920000
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Емкость аккумулятора 500 фотографий
Габариты/Вес
Размер 130x101x78 мм, без объектива
Вес 485 г, с элементами питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 183073172025/5587079705
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, коробка, наглазник.
Гарантия 90 дней.