Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1300D Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DC III (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074700 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-06/01

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Описание Код товара: 139700 Тип камеры зеркальная

Матрица 18.7 МП, APS-C (22.3 х 14.9 мм)

Байонет Canon EF/EF-S

Съемка видео 1920x1080

Тип матрицы CMOS

Чувствительность 100 - 3200 ISO

Расширенные режимы ISO ISO100, ISO12800, ISO6400

Скорость быстрой съемки 3 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 95 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 920000

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Емкость аккумулятора 500 фотографий

Габариты/Вес

Размер 130x101x78 мм, без объектива

Вес 485 г, с элементами питания Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 183073172025/5587079705

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, коробка, наглазник.

Гарантия 90 дней.

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