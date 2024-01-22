Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1200D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072949
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Создавайте эмоциональные яркие фотографии с помощью удобной цифровой зеркальной фотокамеры, обеспечивающей результат, который придется вам по душе.
Сохраните память о важных моментах жизни, делая фотографии и видеозаписи высокого качества;
Точная передача деталей и атмосферы даже в условиях низкой освещенности;
Снимайте с правильными настройками, используя интеллектуальный сценарный режим;
Простое пошаговое руководство по функциям и приложение «Помощник Canon EOS»;
Придайте своим воспоминаниям еще больше выразительности и станьте художником, используя творческие фильтры.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: акб, з/у, ремешок.
Гарантия 90 дней.