Описание

Создавайте эмоциональные яркие фотографии с помощью удобной цифровой зеркальной фотокамеры, обеспечивающей результат, который придется вам по душе.

Сохраните память о важных моментах жизни, делая фотографии и видеозаписи высокого качества;

Точная передача деталей и атмосферы даже в условиях низкой освещенности;

Снимайте с правильными настройками, используя интеллектуальный сценарный режим;

Простое пошаговое руководство по функциям и приложение «Помощник Canon EOS»;

Придайте своим воспоминаниям еще больше выразительности и станьте художником, используя творческие фильтры.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: акб, з/у, ремешок.

Гарантия 90 дней.