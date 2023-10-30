Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1200 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071236
Артикул : б/у-Н1 К 2023-10-30
Причина уценки:
Пылинки под дисплеем. Пробег 14 000 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136236
Тип: автофокусафазовый
Возможность смены объектива: байонет Canon EF/EF-S
Глубина цвета: 14 бит
Число эффективных мегапикселей: матрицы18 млн
Кроп-фактор: 1.6
Физический размер матрицы: APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Число мегапикселей матрицы: 18.7 млн
Максимальное разрешение: 5184 x 3456
Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO
Расширенные значения: ISO
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Пылинки под дисплеем. Пробег 14 000 кадров
Комплектация: акб, зарядное устройство, ремень, крышка байонета; 153073035142;
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Некрасова, д. 1,
от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения