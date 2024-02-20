Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D kit 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073531 Артикул : б/у-РнД К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 9 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138531 Canon 1100D - цифровой зеркальный фотоаппарат с APS-C CMOS матрицей с разрешением 12 мегапикселей, ЖК-экраном с диагональю 2.7 дюйма (6.8 см), 9-точечной системой фазовой фокусировки, серийной съемкой 3.2 кадра/с и записью видео в HD 720p. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Камера, объектив, ремень, коробка, крышка объектива, ЗУ, АКБ

Гарантия 90 дней.

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