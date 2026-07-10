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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-) (б/у)

  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
  • EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095321
Артикул:б/у-П72 К 2026-07-10/4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости на корпусе, резинках
Пробег 17373 кадров
S/n: 193063014780
Комплектация: Камера, зу, акб, ремень, объкутив, крышка передняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.