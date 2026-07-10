Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D Kit 18-55mm IS (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095321
Артикул:б/у-П72 К 2026-07-10/4
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости на корпусе, резинках
Пробег 17373 кадров
S/n: 193063014780
Комплектация: Камера, зу, акб, ремень, объкутив, крышка передняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.