Описание

Canon EOS 1100D - это простая в использовании, но мощная цифровая зеркальная камера, которая идеально подходит для начинающих фотографов. Совместно с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II она обеспечивает большую гибкость в съемке различных типов фотографии.

Разрешение 12,2 мегапикселя: Позволяет делать изображения высокого качества с достаточным уровнем детализации для распечатки в большом формате или редактирования.

3-дюймовый ЖК-дисплей: Удобный ЖК-экран для просмотра и составления кадров, а также просмотра изображений после съемки.

9-точечная система автофокуса: Обеспечивает быструю и точную фокусировку на объекте съемки.

Система стабилизации изображения (IS): Помогает снизить эффект размытия изображения при съемке на длинных фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.

Легкий и компактный дизайн: Обеспечивает удобство переноски и использования камеры в различных условиях съемки.

Canon EOS 1100D с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II - отличный выбор для новичков в мире фотографии, обеспечивая хорошее сочетание удобства использования, качества изображения и разнообразия функций.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3, царапины, потёртости, загрязнения, истирание поверхностей корпуса; пробег 25641 кадров.

Комплектация: акб, з/у (без сетевого кабеля) , ремешок, крышка объектива.

Гарантия 90 дней.