Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00074572
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-31
Причина уценки:
Царапины, потёртости, загрязнения, истирание поверхностей корпуса; пробег 25641 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Canon EOS 1100D - это простая в использовании, но мощная цифровая зеркальная камера, которая идеально подходит для начинающих фотографов. Совместно с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II она обеспечивает большую гибкость в съемке различных типов фотографии.
Разрешение 12,2 мегапикселя: Позволяет делать изображения высокого качества с достаточным уровнем детализации для распечатки в большом формате или редактирования.
3-дюймовый ЖК-дисплей: Удобный ЖК-экран для просмотра и составления кадров, а также просмотра изображений после съемки.
9-точечная система автофокуса: Обеспечивает быструю и точную фокусировку на объекте съемки.
Система стабилизации изображения (IS): Помогает снизить эффект размытия изображения при съемке на длинных фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.
Легкий и компактный дизайн: Обеспечивает удобство переноски и использования камеры в различных условиях съемки.
Canon EOS 1100D с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II - отличный выбор для новичков в мире фотографии, обеспечивая хорошее сочетание удобства использования, качества изображения и разнообразия функций.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3, царапины, потёртости, загрязнения, истирание поверхностей корпуса; пробег 25641 кадров.
Комплектация: акб, з/у (без сетевого кабеля) , ремешок, крышка объектива.
Гарантия 90 дней.