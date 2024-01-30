Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D EF 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073078
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-30
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, нет наглазника, пробег 49 000.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Цифровая зеркальная фотокамера начального уровня с универсальным и компактным зум-объективом в комплекте. Отлично подходит для тех, кто желает познакомиться с миром фотографии.
Число мегапикселей матрицы — 12.6 МП;
Размер — APS-C (22.2 х 14.7 мм);
Максимальное разрешение — 4272 x 2848;
Режимы съемки — запись видео, серийная съемка;
Скорость быстрой съемки — 3 кадров/с;
Размер экрана — 2.7 ";
Поддерживаемые карты памяти — SD, SDHC, SDXC;
Размер — 130x100x78 мм, без объектива;
Вес — 495 г, без элементов питания.
Внимание: в комплекте отсутствует зарядное устройство. Можно приобрести в наших магазинах отдельно.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости, незначительные загрязнения корпуса, нет наглазника, пробег 49 000.
Комплектация: акб, ремешок, крышка передняя.
Гарантия 90 дней.