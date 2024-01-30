Описание

Цифровая зеркальная фотокамера начального уровня с универсальным и компактным зум-объективом в комплекте. Отлично подходит для тех, кто желает познакомиться с миром фотографии.

Число мегапикселей матрицы — 12.6 МП;

Размер — APS-C (22.2 х 14.7 мм);

Максимальное разрешение — 4272 x 2848;

Режимы съемки — запись видео, серийная съемка;

Скорость быстрой съемки — 3 кадров/с;

Размер экрана — 2.7 ";

Поддерживаемые карты памяти — SD, SDHC, SDXC;

Размер — 130x100x78 мм, без объектива;

Вес — 495 г, без элементов питания.

Внимание: в комплекте отсутствует зарядное устройство. Можно приобрести в наших магазинах отдельно.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости, незначительные загрязнения корпуса, нет наглазника, пробег 49 000.

Комплектация: акб, ремешок, крышка передняя.

Гарантия 90 дней.