Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D Body (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00092291 Артикул: б/у-Н1 К 2026-03-16 Код товара: УТ-00092291 Артикул: б/у-Н1 К 2026-03-16 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: УТ-00092291 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3; царапины и потёртости корпуса, дисплея, деформация резинок, отсек аккумулятора плохо закрывается;

Пробег: 37 500;

S/n: нет серийного номера;

Комплектация: акб, з/у ;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: УТ-00092291 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3; царапины и потёртости корпуса, дисплея, деформация резинок, отсек аккумулятора плохо закрывается;

Пробег: 37 500;

S/n: нет серийного номера;

Комплектация: акб, з/у ;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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