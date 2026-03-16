Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D Body (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00092291
Артикул:б/у-Н1 К 2026-03-16
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: УТ-00092291
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3; царапины и потёртости корпуса, дисплея, деформация резинок, отсек аккумулятора плохо закрывается;
Пробег: 37 500;
S/n: нет серийного номера;
Комплектация: акб, з/у ;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.