Зеркальный фотоаппарат Canon CANON EOS 100D Kit 18-55/3.5-5.6 IS STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074519 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/1

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Задать вопрос Причина уценки: 5- незначительные бытовые загрязнения 17 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Canon EF/EF-S

Оптический Zoom 3.1X

Число мегапикселей матрицы 18.5 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 18 МП

Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.6

Чувствительность 100 - 6400 ISO

Режимы съемки HDR, запись видео, серийная съемка

Скорость быстрой съемки 4 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поддержка режимов вспышки E-TTL II

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Интерфейсы подключения HDMI, USB, видео, разъем для пульта ДУ

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080

Время записи видео 30 минут

Размер 117x91x69 мм, без объектива

Вес 407 г, с элементами питания Код товара: 139519

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5- незначительные бытовые загрязнения

Комплектация: Фотокамера, объектив, крышка на объектив, ЗУ, аккумулятор, ремешок, кабель USB. Пробег 7210 кадров

Гарантия 90 дней.

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