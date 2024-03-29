Зеркальный фотоаппарат Canon CANON EOS 100D Kit 18-55/3.5-5.6 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074519
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/1
Причина уценки:
5- незначительные бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Canon EF/EF-S
Оптический Zoom 3.1X
Число мегапикселей матрицы 18.5 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 18 МП
Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.6
Чувствительность 100 - 6400 ISO
Режимы съемки HDR, запись видео, серийная съемка
Скорость быстрой съемки 4 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поддержка режимов вспышки E-TTL II
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Интерфейсы подключения HDMI, USB, видео, разъем для пульта ДУ
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Время записи видео 30 минут
Размер 117x91x69 мм, без объектива
Вес 407 г, с элементами питания
Код товара: 139519
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5- незначительные бытовые загрязнения
Комплектация: Фотокамера, объектив, крышка на объектив, ЗУ, аккумулятор, ремешок, кабель USB. Пробег 7210 кадров
Гарантия 90 дней.