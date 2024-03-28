Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1000D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00074485
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-28
Причина уценки:
Царапины, потёртости, загрязнения, истирание поверхностей корпуса; пробег 29 000.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139485
Canon EOS 1000D - это цифровой зеркальный фотоаппарат начального уровня, созданный для тех, кто только начинает свой путь в мире фотографии. С его помощью вы сможете легко реализовать свои творческие идеи, захватывая живописные портреты, захватывающие пейзажи или даже астрономические объекты. Этот фотоаппарат идеально подходит для новичков, которые стремятся качественно запечатлеть моменты и делиться своими впечатлениями с миром.
Основные характеристики:
Тип фотоаппарата: цифровой зеркальный
Тип матрицы: КМОП
Размер матрицы: 22,2 × 14,8 мм
Байонет: EF/EF-S
Точки фокусировки: 7
Размер дисплея: 2,5-дюймовый TFT
Типы карт памяти: SD (поддержка SDHC)
С Canon EOS 1000D ваша фотографическая история начинается здесь. Доверьтесь этому надежному и легкому в использовании фотоаппарату, чтобы создавать удивительные кадры, которые будут радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет!
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: царапины, потёртости, загрязнения, истирание поверхностей корпуса; пробег 29 000.;
Комплектация: акб, з/у, ремешок; 3450618240/7360015216;
Гарантия 90 дней.