Описание

Код товара: 139485

Canon EOS 1000D - это цифровой зеркальный фотоаппарат начального уровня, созданный для тех, кто только начинает свой путь в мире фотографии. С его помощью вы сможете легко реализовать свои творческие идеи, захватывая живописные портреты, захватывающие пейзажи или даже астрономические объекты. Этот фотоаппарат идеально подходит для новичков, которые стремятся качественно запечатлеть моменты и делиться своими впечатлениями с миром.

Основные характеристики:

Тип фотоаппарата: цифровой зеркальный

Тип матрицы: КМОП

Размер матрицы: 22,2 × 14,8 мм

Байонет: EF/EF-S

Точки фокусировки: 7

Размер дисплея: 2,5-дюймовый TFT

Типы карт памяти: SD (поддержка SDHC)

С Canon EOS 1000D ваша фотографическая история начинается здесь. Доверьтесь этому надежному и легкому в использовании фотоаппарату, чтобы создавать удивительные кадры, которые будут радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет!

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: царапины, потёртости, загрязнения, истирание поверхностей корпуса; пробег 29 000.;

Комплектация: акб, з/у, ремешок; 3450618240/7360015216;

Гарантия 90 дней.