Описание

Код товара: 141210

Матрица

Число мегапикселей матрицы

10.5 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

10.1

Физический размер матрицы

22.2 х 14.8 мм

Разрешение по X

3888 пикс.

Разрешение по Y

2592 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.62

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Фокусировка

подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес

Ширина

126 мм

Высота

98 мм

Толщина

62 мм

Вес камеры (без элементов питания)

450 г

Вес камеры (с элементами питания)

502 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости, местами стёрто покрытие(характерная проблема для этих камер), мелкие царапины на передней линзе объектива, нет передней крышки объектива и наглазника

Пробег: 17 т. кадров

​s

: 24500570667\508204000764

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень; объектив

Гарантия 90 дней.

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