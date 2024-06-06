Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1000D Kit EF-S 18-55 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076210
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-06
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, местами стёрто покрытие(характерная проблема для этих камер), мелкие царапины на передней линзе объектива, нет передней крышки объектива и наглазника Пробег: 17 т. кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141210
Матрица
Число мегапикселей матрицы
10.5 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
10.1
Физический размер матрицы
22.2 х 14.8 мм
Разрешение по X
3888 пикс.
Разрешение по Y
2592 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
APS-C
Кроп-фактор
1.62
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Фокусировка
подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес
Ширина
126 мм
Высота
98 мм
Толщина
62 мм
Вес камеры (без элементов питания)
450 г
Вес камеры (с элементами питания)
502 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, местами стёрто покрытие(характерная проблема для этих камер), мелкие царапины на передней линзе объектива, нет передней крышки объектива и наглазника
Пробег: 17 т. кадров
s\n: 24500570667\508204000764
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень; объектив
Гарантия 90 дней.
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