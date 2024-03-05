Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1000D Kit EF-S 18-55 II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073808 Артикул : б/у-РнД К 2024-03-05

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости корпуса, царапины на экране, следы использования 4 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138808 Фотоаппарат начального уровня. Прекрасно подходит для первого знакомства с миром цифровой фотографии. Матрица — КМОП 22,2 × 14,8 мм;

Разрешение — 3888 × 2592 (10,1 млн пискелов);

Диапазон ISO — ISO 100-1600;

Зоны фокусировки — 7 точек;

Режимы автофокуса — однокадровый, следящий, интеллектуальный, ручной;

Экспозиция — TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента;

Серийная съёмка — 3 к/сек JPEG;

Видоискатель — зеркальный с несъёмным пентазеркалом, увеличение 0,81, Поле зрения 95 %;

Экран — 2,5-дюймовый TFT, ок. 230 000 пикселей;

Накопитель — SD (поддержка SDHC);

Вес — 450 г (корпус). Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень

Гарантия 14 дней.

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