Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1000D Kit EF-S 18-55 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073808
Артикул : б/у-РнД К 2024-03-05
Причина уценки:
Потёртости корпуса, царапины на экране, следы использования
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138808
Фотоаппарат начального уровня. Прекрасно подходит для первого знакомства с миром цифровой фотографии.
Матрица — КМОП 22,2 × 14,8 мм;
Разрешение — 3888 × 2592 (10,1 млн пискелов);
Диапазон ISO — ISO 100-1600;
Зоны фокусировки — 7 точек;
Режимы автофокуса — однокадровый, следящий, интеллектуальный, ручной;
Экспозиция — TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента;
Серийная съёмка — 3 к/сек JPEG;
Видоискатель — зеркальный с несъёмным пентазеркалом, увеличение 0,81, Поле зрения 95 %;
Экран — 2,5-дюймовый TFT, ок. 230 000 пикселей;
Накопитель — SD (поддержка SDHC);
Вес — 450 г (корпус).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень
Гарантия 14 дней.