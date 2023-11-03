Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1000D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071326
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-03
Причина уценки:
Потертости, царапины; пробег 44 600 кадров.;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136326
Тип автофокуса - фазовый
Возможность смены объективабайонет Canon EF/EF-S
Число эффективных мегапикселей матрицы10.1 млн
Кроп-фактор1.62
Физический размер матрицыAPS-C (22.2 х 14.8 мм)
Тип матрицы - CMOS
Число мегапикселей матрицы - 10.5 млн
Максимальное разрешение - 3888 x 2592
Чувствительность - 100 - 1600 ISO, Auto ISO
Состояние: потертости, царапины; пробег 44 600 кадров.;
Комплектация: акб, зарядное устройство, крышка байонета; 1280216432;
Гарантия 90 дней.