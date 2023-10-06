Ремень Canon EM-200DB (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070651
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-10-06/02
Причина уценки:
новый
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135651
Нашейный ремень, для камер CANON.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новый
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Комплектация: ремень, пакет
Гарантия 90 дней.