Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074911
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/05
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139911
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
55 мм
Макс. фокусное расстояние
250 мм
Кратность зума
4.5x
Минимальное расстояние фокусировки
1.1 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор
Размеры и вес
Диаметр
70 мм
Длина
108 мм
Вес
390 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости.
s\n: 1131307651
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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