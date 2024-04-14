Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074911 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/05

<











>







Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости. 11 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139911 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

55 мм

Макс. фокусное расстояние

250 мм

Кратность зума

4.5x

Минимальное расстояние фокусировки

1.1 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор Размеры и вес

Диаметр

70 мм

Длина

108 мм

Вес

390 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости.

s

: 1131307651

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.