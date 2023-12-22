Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072397 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-22/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости 24 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137397 Тип объектива

телеобъектив, Zoom-объектив, zoom-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Canon EF-S

Мин. фокусное расстояние

55 мм

Макс. фокусное расстояние

250 мм

Диафрагма

f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Небольшие следы эксплуатации, потёртости

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: 2921206969

Комплектация: передняя и задняя (аналог) крышки, бленда (аналог), фильтр защитный, коробка

Гарантия 90 дней.

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