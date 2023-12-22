Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072397
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-22/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости
24 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137397
Тип объектива
телеобъектив, Zoom-объектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF-S
Мин. фокусное расстояние
55 мм
Макс. фокусное расстояние
250 мм
Диафрагма
f/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации, потёртости
s\n: 2921206969
Комплектация: передняя и задняя (аналог) крышки, бленда (аналог), фильтр защитный, коробка
Гарантия 90 дней.
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