Описание

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM. Почувствуйте себя в центре событий.

Компактный телеобъектив позволит вам почувствовать себя в центре событий. Стабилизатор изображения предотвращает размытость изображения, возникающую вследствие случайных движений камеры. Технология STM обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео.

Преимущества

Возможность приблизиться к удаленным объектам при съемке дикой природы и спортивной съемке

Плавная и бесшумная фокусировка STM при видеосъемке

Стабилизатор изображения сокращает нерезкость изображения при сотрясении камеры

Малый вес и компактный дизайн позволяет использовать камеру в любых условиях

Удобство в использовании для великолепного качества изображений

Подробное описание

Компактный, мощный зум-телеобъектив

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM идеально дополнит стандартный зум-объектив EOS 18-55mm и подойдет для путешествий, съемки дикой природы и спортивных событий. Он сочетает в себе мощные характеристики телеобъектива, отличное качество изображения и удобное интуитивное управление.

Оптический стабилизатор изображения

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM применяет технологию стабилизации изображения Canon для большей резкости про съемке. Это позволяет снимать при выдержке на 3,5 ступени медленнее по сравнению со стандартными значениями, защищая при этом изображение от случайных сотрясений камеры — это очень важно при съемке в условиях низкой освещенности или с большим приближением. При распознавании съемки с проводкой происходит автоматическое отключение стабилизации по вертикали или по горизонтали соответственно, помогая передать ощущение скорости при съемке объектов в движении.

Технология STM

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM оснащен технологией шагового двигателя (STM) для плавной, бесшумной, следящей фокусировки при видеосъемке с использованием камер EOS и быстрым, точным автофокусом для фотосъемки. Фокусировка STM работает настолько тихо, что ее шум не улавливает даже микрофон камеры, позволяя снимать видео со звуком без посторонних шумовых помех.

Великолепное качество изображения

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM оснащен линзой с ультранизкой дисперсией (UD) со специальным покрытием Super Spectra, что обеспечивает четкие, резкие, высококонтрастные изображения вне зависимости от фокусного расстояния. 7-лепестковая диафрагма повышает качество областей изображения, находящихся вне зоны резкости, в результате резкий объект съемки выделяется на мягком, размытом фоне.

Создан для прекрасных фотографий

Кольцо ручной фокусировки позволяет точно и быстро наводиться на резкость в любых условиях, а минимальное фокусное расстояние 0,85 м позволяет вести фотосъемку маленьких объектов. Неподвижный передний компонент позволяет удобное использование фильтров.